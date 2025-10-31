В пустыне Невады нашли более 300 человеческих останков

В пустынной местности штата Невада, неподалеку от населенного пункта Серчлайт, были найдены более 300 человеческих останков, сообщает издание The Sun.
28 июля в районе, расположенном примерно в часе езды от Лас-Вегаса, были обнаружены многочисленные скопления кремированных останков. На них отсутствовали какие-либо идентифицирующие признаки, что делает их опознание практически невозможным.
В августе прошлого года о находке впервые сообщили журналисты 8 News Now. После подтверждения информации Бюро по управлению земельными ресурсами начало расследование обстоятельств происшествия.
Предположительно, в инциденте может быть замешано коммерческое похоронное агентство, поскольку на месте также были найдены фрагменты урн и кабельные стяжки, используемые для упаковки мешков с прахом.
