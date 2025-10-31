Ричмонд
Появились фото с места ДТП с шестью погибшими в Орловской области

Появились фотографии с места трагической аварии в Орловской области, где погибли шесть человек. На опубликованных МЧС кадрах видно, что многотонная фура вылетела с трассы и завалилась на бок.

Источник: Life.ru

Для устранения последствий страшной аварии на место подогнали строительную технику. На трассе продолжают работать спасатели и психологи МЧС.

«На данный момент известно о шести погибших и двух пострадавших», — указано в сообщении тамбовского управления МЧС.

Напомним, на трассе «Орёл-Тамбов» в Свердловском районе столкнулись микроавтобуса грузовик с щебнем и легковой автомобиль. Предварительно, сначала микроавтобус столкнулся с грузовиком, от удара фуру вынесло на легковую машину.

