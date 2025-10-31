МО РФ: Силы ПВО за три часа сбили 38 БПЛА над тремя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, над Белгородской областью уничтожили 34 беспилотника, в Воронежской области сбили два дрона и еще два БПЛА ликвидировали в Крыму.
31 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО за ночь уничтожили 130 дронов ВСУ над 14 российскими регионами.
30 октября украинская армия также атаковала дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромное Брянской области.