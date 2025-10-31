Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: Силы ПВО за три часа сбили 38 БПЛА над тремя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, над Белгородской областью уничтожили 34 беспилотника, в Воронежской области сбили два дрона и еще два БПЛА ликвидировали в Крыму.

31 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО за ночь уничтожили 130 дронов ВСУ над 14 российскими регионами.

30 октября украинская армия также атаковала дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромное Брянской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше