В Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В пятницу вечером в Киевской области Украины прогремели взрывы, причиной которых стала активность подразделений противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют данные региональной военной администрации.
Согласно сообщению, размещенному в Telegram-канале администрации, в Киевской области работали средства ПВО.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Бориспольском и Броварском районах Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Также в пятницу вечером взрывы прогремели в Сумах и в районе города Черкассы.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска поразили на территории Украины военный аэродром и железнодорожный состав с вооружением и техникой ВСУ.