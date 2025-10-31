Ричмонд
В Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Воздушная тревога была объявлена в Бориспольском и Броварском районах.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу вечером в Киевской области Украины прогремели взрывы, причиной которых стала активность подразделений противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют данные региональной военной администрации.

Согласно сообщению, размещенному в Telegram-канале администрации, в Киевской области работали средства ПВО.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Бориспольском и Броварском районах Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Также в пятницу вечером взрывы прогремели в Сумах и в районе города Черкассы.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска поразили на территории Украины военный аэродром и железнодорожный состав с вооружением и техникой ВСУ.