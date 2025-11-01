Украине грозит дефицит бюджета более 20 млрд долларов

Экономист Длигач выступает за изменение налоговой системы путем переноса фискальной нагрузки с доходов граждан на потребление и имущество. По его мнению, целесообразно ввести налогообложение на приобретение товаров длительного использования — автомобилей, электронных устройств и предметов гардероба, покупку которых возможно перенести на более поздний срок. Такой подход, как полагает эксперт, позволит снизить объемы импорта и сократить дефицит торгового баланса.