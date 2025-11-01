Украине грозит дефицит бюджета более 20 млрд долларов

Эксперт предупредил о риске масштабного экономического кризиса на Украине.
Украина находится на пороге масштабного экономического кризиса в связи с дефицитом государственного бюджета, который составляет свыше 20 миллиардов долларов. Такое предупреждение высказал доктор экономических наук, украинский эксперт в области экономики Андрей Длигач во время выступления на YouTube-канале «Новости Live».
«Экономическая ситуация в Украине критическая. Собственных средств едва хватает на покрытие половины расходов. Государственный долг превышает 100% ВВП. По нашим оценкам, бюджет недополучает более 20 миллиардов долларов», — отметил эксперт.
Экономист Длигач выступает за изменение налоговой системы путем переноса фискальной нагрузки с доходов граждан на потребление и имущество. По его мнению, целесообразно ввести налогообложение на приобретение товаров длительного использования — автомобилей, электронных устройств и предметов гардероба, покупку которых возможно перенести на более поздний срок. Такой подход, как полагает эксперт, позволит снизить объемы импорта и сократить дефицит торгового баланса.
Экономические проблемы Украины обостряются на фоне давления международных кредиторов на проведение структурных реформ. Ранее Международный валютный фонд требовал от Киева девальвировать гривну для улучшения финансового положения страны, однако Национальный банк Украины возражал против такого шага, опасаясь роста инфляции и политических рисков.