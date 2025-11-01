Ричмонд
Белоруссия ограничила движение грузовиков из Литвы

Белорусские власти ограничили движение литовских грузовиков на совместном участке границы. С таким заявлением выступила пресс-служба правительства страны.

Под ограничение попадают все типы грузовых машин.

«Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) с литовской регистрацией ограничивается белорусско-литовским участком границы. Мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовского правительства, которое неоднократно и без предварительных уведомлений закрывало пункты пропуска», — официальную позицию Белоруссии озвучило агентство БелТА.

В конце октября Литва приняла решение полностью закрыть границу с Белоруссией сроком на один месяц. В результате сотни литовских грузовых машин оказались заблокированы на белорусской территории.

Этому предшествовал ряд инцидентов, связанных с метеорологическими зондами, проникавшими на литовскую территорию со стороны Белоруссии. Якобы таким образом в Литву переправляют наркотики. Глава белорусского государства Александр Лукашенко выразил готовность Минска принести извинения в случае, если будет установлена вина белорусской стороны.

