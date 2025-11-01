Белоруссия ограничила движение грузовиков из Литвы

Этому предшествовал ряд инцидентов, связанных с метеорологическими зондами, проникавшими на литовскую территорию со стороны Белоруссии. Якобы таким образом в Литву переправляют наркотики. Глава белорусского государства Александр Лукашенко выразил готовность Минска принести извинения в случае, если будет установлена вина белорусской стороны.