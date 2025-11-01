Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени на пожаре спасено шесть человек. Фото

В Тюмени вечером 31 октября произошел пожар в многоквартирном доме на улице Московский тракт. Как сообщили в Управлении МЧС региона, с места происшествия было эвакуировано 12 человек, а шесть человек — спасены.

Возгорание в квартире произошло вечером 31 октября.

В Тюмени вечером 31 октября произошел пожар в многоквартирном доме на улице Московский тракт. Как сообщили в Управлении МЧС региона, с места происшествия было эвакуировано 12 человек, а шесть человек — спасены.

Из здания эвакуировано 12 человек.

«31 октября в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в квартире в Тюмени на улице Московский тракт, д. 102. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены 6 человек, эвакуированы 12 человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. На месте вызова работали 15 спасателей. Причины возгорания устанавливаются.