В Тюмени на пожаре спасено шесть человек. Фото

Возгорание в квартире произошло вечером 31 октября.
В Тюмени вечером 31 октября произошел пожар в многоквартирном доме на улице Московский тракт. Как сообщили в Управлении МЧС региона, с места происшествия было эвакуировано 12 человек, а шесть человек — спасены.
«31 октября в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в квартире в Тюмени на улице Московский тракт, д. 102. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены 6 человек, эвакуированы 12 человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. На месте вызова работали 15 спасателей. Причины возгорания устанавливаются.