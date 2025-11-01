Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 1 ноября, сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подлете к столице.
— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в мессенджере MAX.
Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что с период с 20:00 до 23:00 силами ПВО было уничтожено 38 БПЛА. Над Белгородской областью ликвидировали 34 беспилотника, в Воронежской области сбили два дрона и еще два БПЛА ликвидировали в Крыму.
31 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО за ночь уничтожили 130 дронов ВСУ над 14 российскими регионами.