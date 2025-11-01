Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву

Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что с период с 20:00 до 23:00 силами ПВО было уничтожено 38 БПЛА. Над Белгородской областью ликвидировали 34 беспилотника, в Воронежской области сбили два дрона и еще два БПЛА ликвидировали в Крыму.