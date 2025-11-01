Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC News: Трамп всегда держит при себе чемодан с косметикой

Президент США Дональд Трамп всегда берет с собой кожаный чемоданчик с косметикой, которую самостоятельно наносит перед появлением в телеэфирах. Об этом пишет журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

Чемоданчик с косметикой — единственное, к чему Трамп имел доступ во время дебатов с Байденом.

Президент США Дональд Трамп всегда берет с собой кожаный чемоданчик с косметикой, которую самостоятельно наносит перед появлением в телеэфирах. Об этом пишет журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

«[В чемодане] очень много грима, который он часто наносит самостоятельно перед своими появлениями перед телекамерами», — говорится в книге журналиста. Чемоданчик обычно носит личный помощник республиканца Уолт Наута.

По словам Карла, этот чемоданчик стал единственным предметом, к которому Трамп имел доступ во время рекламной паузы на теледебатах с тогдашним президентом США Джо Байденом. Правила, согласованные предвыборными штабами обоих кандидатов, запрещали Трампу и Байдену пользоваться любыми гаджетами и заметками, а также общаться со своими помощниками до завершения эфира, отмечает автор книги.

Новую работу американского журналиста Джонатана Карла под названием «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» представило издательство Penguin Random House 28 октября. Корреспондент ABC News подробно освещает события, происходившие за кулисами и приведшие к неожиданной победе Трампа на президентских выборах 2024 года, а также рассказывает о формировании состава его администрации и начальном периоде деятельности нового правительства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше