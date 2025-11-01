ABC News: Трамп всегда держит при себе чемодан с косметикой

По словам Карла, этот чемоданчик стал единственным предметом, к которому Трамп имел доступ во время рекламной паузы на теледебатах с тогдашним президентом США Джо Байденом. Правила, согласованные предвыборными штабами обоих кандидатов, запрещали Трампу и Байдену пользоваться любыми гаджетами и заметками, а также общаться со своими помощниками до завершения эфира, отмечает автор книги.