В пустыне в Неваде у Лас-Вегаса нашли 300 груд человеческих останков

На территории обнаружили фрагменты кабельных стяжек и части урн, используемые для завязывания мешков с прахом. Хотя развеивание праха на частных землях в Неваде не запрещено, коммерческий выброс и массовое захоронение без уважения к усопшим нарушает федеральное законодательство и профессиональную этику.