Отважные сочинцы спасли женщину, которая спряталась от пожара на кондиционере

В Сочи пожарные и очевидцы спасли женщину, которая, спасаясь от огня, сидела на кондиционере. Кадры публикует телеграм-канал «ЧП Сочи».

Источник: Life.ru

Сидящую на корзине кондиционера жительницу Сочи спасли от пожара. Видео © Telegram / «ЧП Сочи».

По словам очевидцев, возгорание произошло на мансардном этаже, и женщина, чтобы избежать огня, забралась на внешний блок кондиционера. Совместными усилиями мужчины протянули лестницу и помогли сочинке безопасно спуститься вниз.

Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Братска выжила в страшном пожаре благодаря 12-летней школьнице. Девочка заметила пламя в окне квартиры и немедленно вызвала экстренные службы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.