В Стамбуле три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме

Взрыв газового баллона произошел на цокольном этаже жилого здания.

Источник: Аргументы и факты

В районе Багджылар в Стамбуле произошел взрыв газового баллона на цокольном этаже жилого здания, в результате чего пострадали три человека, сообщает издание Cumhuriyet.

На место оперативно прибыли службы экстренного реагирования, включая пожарных, медиков и полицейских.

После оказания первой помощи пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Пожарные подразделения успешно ликвидировали возгорание. В результате инцидента строение получило повреждения.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в городе Ангарске. В результате происшествия пострадал один человек.