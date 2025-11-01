В Стамбуле три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме

В районе Багджылар в Стамбуле произошел взрыв газового баллона на цокольном этаже жилого здания, в результате чего пострадали три человека, сообщает издание Cumhuriyet.
На место оперативно прибыли службы экстренного реагирования, включая пожарных, медиков и полицейских.
После оказания первой помощи пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Пожарные подразделения успешно ликвидировали возгорание. В результате инцидента строение получило повреждения.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в городе Ангарске. В результате происшествия пострадал один человек.