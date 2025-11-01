Работа аэропорта Берлина временно нарушена из-за обнаружения неизвестного БПЛА

Обнаружение неизвестного дрона в воздушном пространстве привело к временному нарушению работы аэропорта Берлина имени Вилли Брандта в пятницу вечером. Данную информацию распространило агентство DPA. Пока установить местонахождение БПЛА не удалось.
Нарушения затронули множество рейсов: произошли задержки при вылетах и посадках, в том числе рейсов в Базель, Осло и Барселону, а самолеты из ряда городов, включая Лондон, Стокгольм и Анталью, были перенаправлены в другие аэропорты.
Представитель полиции Бранденбурга сообщил, что по предварительным данным сначала поступило сообщение от очевидца о дроне в районе аэропорта, а затем этот же беспилотник был замечен экипажем патрульной машины.
Напомним, что ранее воздушное пространство над Вильнюсом было перекрыто три дня подряд, что привело к очередному закрытию аэропорта.