Работа аэропорта Берлина временно нарушена из-за обнаружения неизвестного БПЛА

Работа берлинского аэропорта нарушена из-за дрона.

Источник: Комсомольская правда

Обнаружение неизвестного дрона в воздушном пространстве привело к временному нарушению работы аэропорта Берлина имени Вилли Брандта в пятницу вечером. Данную информацию распространило агентство DPA. Пока установить местонахождение БПЛА не удалось.

Нарушения затронули множество рейсов: произошли задержки при вылетах и посадках, в том числе рейсов в Базель, Осло и Барселону, а самолеты из ряда городов, включая Лондон, Стокгольм и Анталью, были перенаправлены в другие аэропорты.

Представитель полиции Бранденбурга сообщил, что по предварительным данным сначала поступило сообщение от очевидца о дроне в районе аэропорта, а затем этот же беспилотник был замечен экипажем патрульной машины.

Напомним, что ранее воздушное пространство над Вильнюсом было перекрыто три дня подряд, что привело к очередному закрытию аэропорта.

