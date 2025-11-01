Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек, включая ребенка, погибли в крупном ДТП в Орловской области

На трассе Орел — Тамбов в Свердловском районе Орловской области в пятницу, 31 октября, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли шесть человек, среди которых один ребенок.

На трассе Орел — Тамбов в Свердловском районе Орловской области в пятницу, 31 октября, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли шесть человек, среди которых один ребенок.

По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим щебень, после чего грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла около 20:25 мск на 31-м километре трассы.

Помимо шести погибших, в ДТП есть двое пострадавших, которым оказывается помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие обстоятельства произошедшего, а также спасательные службы МЧС, ликвидирующие последствия аварии, передает ТАСС.

В результате столкновения трамвая, двух пассажирских «газелей» и одного легкового автомобиля в Туле погибли четыре человека. По данным губернатора региона Дмитрия Миляева, количество пострадавших в аварии составило 20 человек.