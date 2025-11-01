Шесть человек, включая ребенка, погибли в крупном ДТП в Орловской области

На трассе Орел — Тамбов в Свердловском районе Орловской области в пятницу, 31 октября, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли шесть человек, среди которых один ребенок.
По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим щебень, после чего грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла около 20:25 мск на 31-м километре трассы.
Помимо шести погибших, в ДТП есть двое пострадавших, которым оказывается помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие обстоятельства произошедшего, а также спасательные службы МЧС, ликвидирующие последствия аварии, передает ТАСС.
