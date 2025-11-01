Ричмонд
Работа аэропорта Берлина нарушена из-за сообщений о БПЛА

Работа берлинского аэропорта была временно нарушена из-за появления неизвестного беспилотника. Инцидент привел к временным сбоям в расписании воздушной гавани. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Неизвестный дрон парализовал работу аэропорта в Берлине.

«Работа аэропорта Берлина была временно нарушена. Это произошло из-за обнаружения неизвестного дрона», — пишет агентство DPA. На данный момент агентство не приводит других подробностей инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний (BDF) предложила разрешить силовым структурам сбивать дроны, замеченные над аэропортами. Глава ассоциации Питер Гербер заявил, что это необходимо для безопасности полетов и предотвращения убытков, которые уже исчисляются миллионами евро. Он напомнил, что BDF предупреждает о рисках дронов уже десять лет. Поводом для обращения стали недавние инциденты, включая остановку работы аэропорта Мюнхена из-за неопознанных БПЛА, когда были отменены около 20 рейсов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
