В Новосибирске суд приговорил девушку к 12 годам в колонии за закладки

В Новосибирске 25-летняя закладчица не смогла изменить приговор за попытку продажи 2 килограмм наркотиков. Новосибирский областной суд поставил точку в деле 31 октября.
По данным прокуратуры, в сентябре прошлого года безработная устроилась закладчицей через интернет. Девушка села за руль внедорожника «Мицубиси Аутлендер», забрала более 2 кг наркотиков из тайника в Ленинском районе и повезла в Томскую область. Там она сделала тайник, часть наркотиков хранила дома в Новосибирске.
В этот же день оперативники ФСБ задержали закладчицу, изъяли наркотики из квартиры в Новосибирске и тайника в Томской области. Следователи возбудили уголовные дела о попытке сбыта наркотических средств в особо крупном размере группой лиц. 25-летняя женщина признала вину, ранее не была судима.
В августе 2025 года Ленинский районный суд вынес приговор и назначил подсудимой 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд конфисковал внедорожник «Мицубиси Аутлендер» и «айфон» в доход государства. Осужденная обжаловала приговор.
— Судебная коллегия Новосибирского областного суда отклонила доводы осужденной о чрезмерной строгости наказания, оставила решения без изменений. Приговор вступил в законную силу, — сообщил КП-Новосибирск Сергей Мельниченко, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.