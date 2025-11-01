Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске суд приговорил девушку к 12 годам в колонии за закладки

У нее изъяли 2 килограмма наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 25-летняя закладчица не смогла изменить приговор за попытку продажи 2 килограмм наркотиков. Новосибирский областной суд поставил точку в деле 31 октября.

По данным прокуратуры, в сентябре прошлого года безработная устроилась закладчицей через интернет. Девушка села за руль внедорожника «Мицубиси Аутлендер», забрала более 2 кг наркотиков из тайника в Ленинском районе и повезла в Томскую область. Там она сделала тайник, часть наркотиков хранила дома в Новосибирске.

В этот же день оперативники ФСБ задержали закладчицу, изъяли наркотики из квартиры в Новосибирске и тайника в Томской области. Следователи возбудили уголовные дела о попытке сбыта наркотических средств в особо крупном размере группой лиц. 25-летняя женщина признала вину, ранее не была судима.

В августе 2025 года Ленинский районный суд вынес приговор и назначил подсудимой 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд конфисковал внедорожник «Мицубиси Аутлендер» и «айфон» в доход государства. Осужденная обжаловала приговор.

— Судебная коллегия Новосибирского областного суда отклонила доводы осужденной о чрезмерной строгости наказания, оставила решения без изменений. Приговор вступил в законную силу, — сообщил КП-Новосибирск Сергей Мельниченко, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.