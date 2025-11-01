В Новосибирске суд приговорил девушку к 12 годам в колонии за закладки

По данным прокуратуры, в сентябре прошлого года безработная устроилась закладчицей через интернет. Девушка села за руль внедорожника «Мицубиси Аутлендер», забрала более 2 кг наркотиков из тайника в Ленинском районе и повезла в Томскую область. Там она сделала тайник, часть наркотиков хранила дома в Новосибирске.