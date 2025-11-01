Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Москвы. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он в мессенджере MAX.
За ночь на подлете к столице были сбиты два беспилотника.
Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что с период с 20:00 до 23:00 силами ПВО было уничтожено 38 БПЛА. Над Белгородской областью ликвидировали 34 беспилотника, в Воронежской области сбили два дрона и еще два БПЛА ликвидировали в Крыму.
29 октября в Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Чиновнице и ее водителю удалось покинуть машину перед атакой.