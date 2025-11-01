Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Системой противовоздушной обороны Министерства обороны РФ был сбит очередной беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в канале в Max.
Спустя буквально 10 минут глава региона сообщил еще об одном сбитом вражеском БПЛА на подлете к столице.
«Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Напомним, что ранее, около полутора часов назад, он уже писал о сбитом дроне, направлявшемся на Москву. Таким образом число сбитых за ночь дронов, летевших в сторону столицы, достигло трех. Ранее, 31 октября, за три часа силами противовоздушной обороны Минобороны РФ было сбито 38 украинских дронов над территориями российских регионов. Большинство из них ликвидированы над Белгородской область.