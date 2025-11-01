Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Собянин сообщил о втором и третьем беспилотниках, сбитом ночью на подлете к Москве.

Источник: Комсомольская правда

Системой противовоздушной обороны Министерства обороны РФ был сбит очередной беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в канале в Max.

Спустя буквально 10 минут глава региона сообщил еще об одном сбитом вражеском БПЛА на подлете к столице.

«Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Напомним, что ранее, около полутора часов назад, он уже писал о сбитом дроне, направлявшемся на Москву. Таким образом число сбитых за ночь дронов, летевших в сторону столицы, достигло трех. Ранее, 31 октября, за три часа силами противовоздушной обороны Минобороны РФ было сбито 38 украинских дронов над территориями российских регионов. Большинство из них ликвидированы над Белгородской область.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше