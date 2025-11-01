Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

В ночь с пятницы на субботу силами ПВО был уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отмечается в сообщении.
Накануне Собянин сообщал об уничтожении одного беспилотника, летевшего на Москву.
Отметим, что минувшей ночью над российскими регионами были уничтожены 130 беспилотников ВСУ.
