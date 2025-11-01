Ричмонд
Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Источник: Аргументы и факты

В ночь с пятницы на субботу силами ПВО был уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отмечается в сообщении.

Накануне Собянин сообщал об уничтожении одного беспилотника, летевшего на Москву.

Отметим, что минувшей ночью над российскими регионами были уничтожены 130 беспилотников ВСУ.

