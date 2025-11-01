Ричмонд
Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 1 ноября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) одного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве.

— Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в мессенджере MAX.

За ночь на подлете к столице были сбиты три беспилотника.

31 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО за ночь уничтожили 130 дронов ВСУ над 14 российскими регионами.

За ночь 30 октября силы противовоздушной обороны ликвидировали 170 украинских беспилотников над регионами России.

В ночь на 29 октября ПВО уничтожила 100 украинских беспилотников над территорией России. Атаке подверглись Брянская, Калужская и Белгородская области, а также другие субъекты страны.

