Хуситы будут судить сотрудников ООН за работу с Израилем

«Сорок три задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильским воздушным ударам, в результате нанесения которых в августе были убиты высокопоставленные лидеры хуситов», — передает агентство со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел йеменского правительства хуситов Абдулвахида Абу Раса. Ранее источник в представительстве ООН рассказал РИА Новости, что представители хуситов ворвались в дом сотрудников организации в столице Йемена Сане и проводят допросы задержанных.