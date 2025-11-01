Три страны ЕС готовы вместе выступить против Украины

«Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны… Братислава, Будапешт и Прага понимают, что сегодняшняя политика Брюсселя вредная и антиевропейская, и лучшее, что они могут сделать для своих государств и народов, — это защищаться всеми возможными способами», — сказал Блаха в интервью «Известиям».