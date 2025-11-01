Ричмонд
Собянин сообщил, что силы ПВО сбили третий БПЛА, летевший на Москву

На месте падения фрагментов беспилотника работают сотрудники экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Силы ПВО Минобороны сбили третий беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве, сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения фрагментов беспилотника уже работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал о ликвидации двух БПЛА, приближавшихся к столице.

Отметим, что в ночь на 31 октября над российскими регионами были уничтожены 130 беспилотников ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше