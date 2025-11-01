Собянин сообщил, что силы ПВО сбили третий БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО Минобороны сбили третий беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве, сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения фрагментов беспилотника уже работают сотрудники экстренных служб.
Ранее Собянин сообщал о ликвидации двух БПЛА, приближавшихся к столице.
Отметим, что в ночь на 31 октября над российскими регионами были уничтожены 130 беспилотников ВСУ.
