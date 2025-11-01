Следком: к обрушению в школе на Артековской привела халатность директора

Во Владивостоке директору школы, где в январе нынешнего года обвалился потолок, предъявили обвинение в халатности. Женщине вменяют ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, что стало одной из причин обрушения.
По сообщению пресс-службы регионального управление Следственного комитета, расследование дела завершено. Директору школы предъявлено обвинение по части 1 ст. 293 УК РФ, она предусматривает ответственность за халатность.
2 января в школе № 72 на улице Артековской обвалился потолок и элементы фасада школьного бассейна. К счастью, дети находились на каникулах, в обрушившейся части здания никого не было.
По версии следствия, инцидент произошёл из-за небрежного отношения к своим обязанности директора школы. Она «ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности и не организовала, не провела необходимый мониторинг технического состояния здания и сооружений школы», говорится в сообщении регионального Следкома.
Подозреваемой должны вручить обвинительное заключение. После этого дело направят в Советский суд Владивостока для рассмотрения по существу.
После ЧП здание занятия в школе возобновились. Эксперты пришли к выводу, что обрушение потолка в спортивном корпусе школы не несёт опасности для конструкций других учебных корпусов.
Бассейн школы № 72 введён в эксплуатацию в 1987 году.