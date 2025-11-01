Ричмонд
Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подходе к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 1 ноября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подлете к столице.

— ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в мессенджере MAX.

За ночь на подлете к столице были сбиты уже четыре беспилотника.

Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что с период с 20:00 до 23:00 силами ПВО было уничтожено 38 БПЛА. Над Белгородской областью ликвидировали 34 беспилотника, в Воронежской области сбили два дрона и еще два БПЛА ликвидировали в Крыму.

31 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО за ночь уничтожили 130 дронов ВСУ над 14 российскими регионами.

