Подробности тройного ДТП по Орлом с шестью погибшими: микроавтобус столкнулся с грузовиком с щебнем

В ДТП на автодороге Орел — Тамбов в Свердловском районе Орловской области погибли шесть человек. Там столкнулись микроавтобус, грузовой и легковой автомобили. Среди погибших — пять взрослых и один ребенок. Информация была распространена пресс-службой регионального УМВД России.
Также сообщается о двух пострадавших в результате ДТП.
По предварительной информации, сначала столкнулись микроавтобус и гружёный щебнем грузовик, а затем грузовик врезался в легковой автомобиль.
На месте ДТП, которое предварительно произошло в 20:25 мск на 31-м км трассы Орел — Тамбов, работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты занимаются установлением всех обстоятельств инцидента. Тогда и.о. прокурора Свердловского района Анна Беликова выехала на место ЧП для координации работы правоохранителей.
«По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень, с последующим столкновением грузовика с легковым транспортным средством. Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок», — следует из сообщения пресс-службы.
Позднее пресс-служба прокуратуры Орловской области также проинформировала, что региональный прокурор Алексей Тимошин распорядился взять под надзор расследование ДТП, произошедшего 31 октября 2025 года на трассе Орел — Тамбов в Свердловском районе.
При этом, в ночь на 31 октября, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке ВСУ с использованием дронов.
Тогда при отражении атаки украинского беспилотника фрагменты сбитого БПЛА упали на территорию орловской ТЭЦ, вызвав возгорание. В результате падения обломков было повреждено энергетическое оборудование, что привело к перебоям в электроснабжении.
Кроме этого, для снижения ущерба энергетики «Орелэнерго» оперативно перевели питание на резервные ЛЭП. Тогда Клычков сообщил, что подача электричества потребителям уже почти полностью восстановлена, а ремонтные работы продолжаются.
Ранее в небе над Орловской областью было уничтожено несколько вражеских дронов. Так, с 27 по 29 октября российские системы ПВО успешно ликвидировали 18 беспилотных аппаратов в небе над Орловской областью.