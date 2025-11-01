Собянин: сбит четвертый БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали уже четвертый беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом проинформировал глава столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — указал он в своем сообщении.
Ранее Собянин уже докладывал о нейтрализации трех БПЛА, двигавшихся в направлении Москвы.
Напомним, что в ночь на 31 октября над российскими регионами были уничтожены 130 беспилотников ВСУ.
