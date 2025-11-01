Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: сбит четвертый БПЛА, летевший на Москву

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Силы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали уже четвертый беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом проинформировал глава столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — указал он в своем сообщении.

Ранее Собянин уже докладывал о нейтрализации трех БПЛА, двигавшихся в направлении Москвы.

Напомним, что в ночь на 31 октября над российскими регионами были уничтожены 130 беспилотников ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше