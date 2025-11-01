Ричмонд
В Приморье разыскивают бежавшего из-под стражи китайца

Он совершил побег из колонии-поселения.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье региональное управление Федеральной службы исполнения наказания распространила ориентировку с просьбой содействовать в поимке осуждённого, совершившего побег из колонии поселения. Гражданин КНР отбывал заключение за незаконный переход границы.

Заключённый сбежал из исправительного учреждения в селе Дзержинского Октябрьского района. Здесь расположена колония-поселение № 37.

Правоохранительные органы ведут розыск сбежавшего заключённого. На дорогах усилили контроль, автобусы и частный транспорт подвергаются проверкам.

ГУФСИН обратилось к приморцев с призывом оказать содействие в установлении местонахождения осуждённого.

Ведомство распространило его приметы. Бежавший заключённый среднего телосложения, ростом 170−175, с тёмными волосами и короткой стрижкой.

Мужчина был одет в длинный черный пуховик с капюшоном, тёмные штаны и зелёные ботинки с изображением китайской символики.

Приморцев, располагающих какой-либо информацией о совершившем побег из-под стражы гражданине КНР просят обращаться в ближайшее отделение полиции или в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 2305−327.