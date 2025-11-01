Politico: оппозиция готовит обвинения против Зеленского

В столице Украины и нескольких областях страны с 10 октября начались продолжительные веерные отключения электроснабжения, длящиеся по несколько часов. Официальные представители государства сообщили о нарушениях в работе энергетической инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства. Глава министерства энергетики постсоветского государства Светлана Гринчук охарактеризовала положение дел как крайне непростое. К 11 октября ситуацию удалось нормализовать, вместе с тем уже 13 октября возобновилось применение экстренных режимов ограничения подачи электричества.