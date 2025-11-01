Ричмонд
Неопознанный дрон парализовал аэропорт в Берлине на два часа

В ночь на субботу авиасообщение в аэропорту Берлин-Бранденбург было временно приостановлено примерно на два часа после того, как над воздушной гаванью заметили беспилотник, сообщает немецкая газета Bild.

Источник: Life.ru

По данным издания, неопознанный дрон пролетел в том числе над южной частью аэропорта, что стало причиной перенаправления рейсов в другие воздушные гавани.

В октябре аналогичные инциденты фиксировались в Мюнхене и на севере Германии: тогда там также ограничивали полёты после появления неопознанных БПЛА, в некоторых случаях предполагалось, что это военные разведывательные аппараты. Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что в стране наблюдается высокий уровень угрозы из-за «роев дронов».

Ранее сообщалось, что в НАТО якобы заметили «осторожность России» после инцидентов с беспилотниками. Главком европейских сил альянса Алексус Гринкевич заявил, что российские самолёты стали «действовать аккуратнее» в воздушном пространстве Эстонии и Польши. Запад продолжает огульно обвинять РФ в происшествиях в воздухе, не предоставляя никаких доказательств.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

