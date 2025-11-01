DPA: работа аэропорта Берлина была нарушена из-за неизвестного дрона

В пятницу вечером функционирование международного аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) было временно приостановлено из-за неопознанного БПЛА, сообщает агентство DPA.
В результате данного инцидента многие авиарейсы были перенаправлены в другие аэропорты. Также зафиксированы задержки при вылете и посадке самолетов.
Представитель полиции Бранденбурга сообщил, что неизвестный беспилотник был замечен одним из очевидцев вблизи аэропорта. Патрульный экипаж также заметил данный БПЛА, однако установить его точное местонахождение не удалось.
Ранее в течение нескольких месяцев полеты беспилотных аппаратов уже создавали помехи в работе гражданских объектов на территории Германии. 18 октября после сообщений о возможном появлении дронов также была временно приостановлена работа мюнхенского аэропорта.