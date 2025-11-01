Собянин: за ночь уничтожено уже шесть БПЛА, летевших на Москву

Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил глава города.
Ранее силы ПВО за три часа уничтожили над регионами России 38 украинских БПЛА.
