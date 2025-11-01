Ричмонд
Собянин: за ночь уничтожено уже шесть БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь 1 ноября уже было уничтожено шесть БПЛА, летевших на столицу.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил глава города.

Ранее силы ПВО за три часа уничтожили над регионами России 38 украинских БПЛА.

