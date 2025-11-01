Оставленные без присмотра малыши погибли на пожаре в Уссурийске

Напоминаем, в прошлом году похожая трагедия произошла во Владивостоке в квартире на улице Шилкинской: оставленная без присмотра трёхлетняя девочка устроила пожар на кухне, малышка погибла. Уголовные дела были возбуждены в отношении её матери, которая отлучилась из дома, оставив малолетнюю дочь одну, что квалифицировано как причинение смерти по неосторожности, так и в отношении органов системы профилактики, допустивших преступную халатность и не поставивших женщину на специализированный учёт после переезда из Хабаровска во Владивосток. Когда она проживала в Хабаровске, у неё был ещё один ребёнок, в отношении которого гражданку лишили родительских прав.