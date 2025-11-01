Оставленные без присмотра малыши погибли на пожаре в Уссурийске

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже, Пожарным пришлось вскрывать дверь: взрослых дома не оказалось, а оставленные без присмотра дети были не в состоянии впустить представителей экстренной службы. Пожарные обнаружили трёх малышей в бессознательном состоянии: шестимесячного младенца и детей в возрасте двух и трёх лет. Их передали бригаде скорой медицинской помощи, им удалось спасти только старшего малыша. Трёхлетний пациент госпитализирован.
Пожар был небольшим, пострадало 10 квадратных метров помещения. В комнате загорелись личные вещи, огнём был повреждён диван. Дознаватели МЧС нашли на месте трагедии несколько зажигалок и пепельниц, предполагаемая причина пожара — детские шалости с огнём. МЧС предупреждает: погибнуть от отравления угарным газом можно после пяти вдохов, детей он убивает ещё быстрее.
Из-за сильного задымления пришлось проводить эвакуацию, из подъезда вывели четверых соседей, включая одного ребёнка.
К расследованию пожара подключилась прокуратура. Ведомство также даст принципиальную правовую оценку работе органов системы профилактики, призванных обеспечить благополучие в семьях с детьми.
Напоминаем, в прошлом году похожая трагедия произошла во Владивостоке в квартире на улице Шилкинской: оставленная без присмотра трёхлетняя девочка устроила пожар на кухне, малышка погибла. Уголовные дела были возбуждены в отношении её матери, которая отлучилась из дома, оставив малолетнюю дочь одну, что квалифицировано как причинение смерти по неосторожности, так и в отношении органов системы профилактики, допустивших преступную халатность и не поставивших женщину на специализированный учёт после переезда из Хабаровска во Владивосток. Когда она проживала в Хабаровске, у неё был ещё один ребёнок, в отношении которого гражданку лишили родительских прав.