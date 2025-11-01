Собянин: Средствами ПВО пресечена атака еще двух БПЛА на столицу

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны сбито два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в мессенджере MAX.
За ночь на подлете к столице было сбито уже шесть беспилотников.
31 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО за ночь уничтожили 130 дронов ВСУ над 14 российскими регионами.
В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием. Кроме того, ВС РФ поразили цеха сборки ракет «Фламинго» и ударных беспилотников дальнего действия.