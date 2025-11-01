Вулин: мир на пороге ядерной войны, а Третья мировая уже началась

«Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», — заявил бывший вице-премьер Сербии. По его словам, именно действия западных стран привели мир к критической точке, когда возникла реальная угроза применения ядерного оружия.