Жительницы Уссурийска помогли незаконно остаться в стране 60 иностранцам

Женщины действовали по отработанной схеме. Одна из них, будучи генеральным директором коммерческой компании, использовала свое служебное положение для фиктивной регистрации мигрантов. За денежное вознаграждение она оформляла им миграционный учет по адресу своей фирмы, хотя фактически иностранцы там не проживали.