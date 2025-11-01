Жительницы Уссурийска помогли незаконно остаться в стране 60 иностранцам

В Уссурийске Приморского края полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконного пребывания иностранных граждан в России. Задержаны две местные жительницы 46 и 56 лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Женщины действовали по отработанной схеме. Одна из них, будучи генеральным директором коммерческой компании, использовала свое служебное положение для фиктивной регистрации мигрантов. За денежное вознаграждение она оформляла им миграционный учет по адресу своей фирмы, хотя фактически иностранцы там не проживали.
Таким способом преступницы за восемь месяцев помогли незаконно остаться в России более 60 иностранным гражданам. Они выдавали мигрантам документы с заведомо ложными сведениями, создавая видимость легального пребывания.
По факту деятельности организованного канала нелегальной миграции возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит ответственность за организацию незаконного въезда иностранцев в Российскую Федерацию, совершенную группой лиц с использованием служебного положения.