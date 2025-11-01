Cобянин: Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву

ПВО РФ продолжают успешно пресекать попытки атак со стороны врага. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о том, что расчетами ПВО Минобороны были сбиты два вражеских беспилотника, летевших в направлении столицы.
«Силами ПВО Минобороны сбито два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере MAX.
Напомним, что ранее глава региона уже информировал о нескольких успешно ликвидированных БПЛА ВСУ на подлете к столице.