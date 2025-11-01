Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила ещё два дрона ВСУ на подлёте к Москве, общее число достигло шести

В ночь на 1 ноября силы противовоздушной обороны России сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны сбито два беспилотника, летевших на Москву», — написал он в своём телеграм-канале.

Градоначальник подчеркнул, что обломки упавших БПЛА уже осматривают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается. При этом общее число дронов, сбитых на подлёте к Москве ночью 1 ноября, уже достигло шести.

Ранее Life.ru писал, что за три часа вечером в пятницу ПВО России уничтожила 38 украинских дронов. Большая часть атак пришлась на Белгородскую область, ещё по два аппарата сбили в Воронежской области и Крыму.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше