Собянин: силы ПВО сбили еще два БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны РФ в ночь на 1 ноября нейтрализовали еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Как отмечается в сообщении, на месте падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин уже сообщал о ликвидации четырех дронов, приближавшихся к столице. Всего в ночь с пятницы на субботу были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов.
В ночь на 31 октября над российскими регионами были уничтожены 130 беспилотников ВСУ.
