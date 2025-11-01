Ричмонд
Собянин: силы ПВО сбили еще два БПЛА, летевших на Москву

На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Силы ПВО Минобороны РФ в ночь на 1 ноября нейтрализовали еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, на месте падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин уже сообщал о ликвидации четырех дронов, приближавшихся к столице. Всего в ночь с пятницы на субботу были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 31 октября над российскими регионами были уничтожены 130 беспилотников ВСУ.

