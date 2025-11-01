Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества у Боброва и Бикова

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала новый иск о национализации имущества, принадлежащего бывшим бенефициарам коммунального холдинга «Корпорация СТС» — Алексею Боброву и Артему Бикову. Об этом сообщили в пятницу, 31 октября, в материалах картотеки Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Надзорное ведомство требует обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности указанных лиц и связанных с ними компаний. В списке ответчиков по иску — 15 человек, в том числе бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, гендиректор ООО «Кургантехэнерго» Елена Белоусова, а также ряд юридических лиц, таких как ООО «Трансэнергоальянс» (ООО «ТЭА») и ООО «Базфорс».
В качестве третьих лиц по делу указаны многочисленные акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, в том числе АО «Водный союз», АО «Ямалкоммунэнерго», АО «Горэлектросеть» и другие. Категория дела определена как «споры, связанные с имущественными правами», передает РИА Новости.
15 сентября в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступил иск от Генеральной прокуратуры, в рамках которого планируется изъять в пользу государства компании и имущество, связанное с «Корпорацией СТС».