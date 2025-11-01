Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества у Боброва и Бикова

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности указанных лиц и связанных с ними компаний. В списке ответчиков по иску — 15 человек, в том числе бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, гендиректор ООО «Кургантехэнерго» Елена Белоусова, а также ряд юридических лиц, таких как ООО «Трансэнергоальянс» (ООО «ТЭА») и ООО «Базфорс».