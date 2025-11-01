Гражданина Румынии приговорили к 15 годам за ограбление в Москве

Согласно материалам, в июне 2015 года четыре человека, включая граждан Румынии и Молдавии, металлической трубой вскрыли квартиру в центре Москвы и ограбили ювелира, а находившуюся в жилище его пожилую мать связали скотчем и плотно вставили в рот кляп, в результате она скончалась от удушения. Троих из четырех фигурантов дела в 2019 году приговорили в Москве к лишению свободы на срок от 9 до 15 лет. Дело гражданина Румынии суд рассмотрел заочно.