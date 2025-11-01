YTN: в Сеуле россиянка получила условный срок за поджог тополиного пуха

При этом агентство Newsis, сообщая об этом инциденте в июне, отметило, что фигуранты дела не были пьяны. «По результатам полицейской проверки в отношении двух человек употребление алкоголя или наркотиков подтверждено не было», — подчеркнуло тогда агентство. Туристка не стала обращаться в экстренные службы и решила покинуть место происшествия. Телеканал отмечает, что огонь охватил территорию площадью около 500 кв. м, его удалось потушить только через час. Южнокорейские СМИ отмечают, что «даже малейшая искра могла вызвать пожар», поскольку пух плотно покрывал землю и вокруг лежали сухие ветки и листья.