Трагическая ночь в роще Баума унесла жизнь молодого парня

В Алматы поздней ночью 1 ноября погиб 17-летний юноша, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О ДТП на пульт 103 сообщил предполагаемый пассажир мопеда Peda Alpha.

Скорая помощь госпитализировала обоих участников дорожного происшествия. Однако, один из них скончался в больнице.

Обстоятельства этого ДТП пока неизвестны. В них предстоит разобраться дознавателю, который совместно с сотрудниками дорожной полиции прибыл на место происшествия.

Серьезные повреждения на мопеде не замечены.

Несмотря на темное время суток, густые заросли деревьев и отсутствие электричества, предварительно удалось обнаружить мотокроссовые и велосипедные трассы, а также самодельные трамплины.

Кроме того на асфальте остались следы дрифта неизвестных транспортных средств.

Часами ранее в Алматы произошла массовая авария с участием BMW и Toyota Camry.