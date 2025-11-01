Трагическая ночь в роще Баума унесла жизнь молодого парня

О ДТП на пульт 103 сообщил предполагаемый пассажир мопеда Peda Alpha.
Скорая помощь госпитализировала обоих участников дорожного происшествия. Однако, один из них скончался в больнице.
Обстоятельства этого ДТП пока неизвестны. В них предстоит разобраться дознавателю, который совместно с сотрудниками дорожной полиции прибыл на место происшествия.
Серьезные повреждения на мопеде не замечены.
Несмотря на темное время суток, густые заросли деревьев и отсутствие электричества, предварительно удалось обнаружить мотокроссовые и велосипедные трассы, а также самодельные трамплины.
Кроме того на асфальте остались следы дрифта неизвестных транспортных средств.
