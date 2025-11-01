В Омске в ДТП с автобусом пострадали двое подростков на питбайке

В Омске произошла авария, в которой пострадали подростки. По предварительным данным, вечером 31 октября водитель автобуса марки «НефАЗ» следовал по маршруту № 26 «п. Чкаловский — мкр. Булатова». При повороте налево на пересечении проспекта Космического и улицы П. Осминина он не предоставил преимущество движущемуся питбайку, которым управлял 14-летний омич.
В результате столкновения оба подростка — водитель питбайка и его 15-летняя пассажирка — были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.
В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров, и никто из них не потребовал медицинской помощи.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.