В Омске в ДТП с автобусом пострадали двое подростков на питбайке

В Омске произошла авария, в которой пострадали подростки. По предварительным данным, вечером 31 октября водитель автобуса марки «НефАЗ» следовал по маршруту № 26 «п. Чкаловский — мкр. Булатова». При повороте налево на пересечении проспекта Космического и улицы П. Осминина он не предоставил преимущество движущемуся питбайку, которым управлял 14-летний омич.