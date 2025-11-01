СМИ увидели шутку о Зеленском в хэллоуинском костюме Вэнса

Вэнс в момент скандала в конце февраля назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Некоторые уверены, что Вэнс высмеивает своим образом именно Зеленского, а не самого себя.