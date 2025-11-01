Раскрыто, что ограбившие Лувр оставили десятки улик и выронили часть добычи

Похитившие экспонаты почти на €90 млн злоумышленники действовали поспешно и допустили множество ошибок, что позволило французской полиции выйти на их след. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Расследование показало, что подготовка началась 10 октября — тогда преступники встретились с владельцем грузовика с подъемником в городке Louvres, недалеко от Парижа. Они убедили его, что им нужен транспорт для грузовых работ, но позже просто угнали машину. 19 октября утром грабители прибыли к Лувру, припарковав грузовик под балконом музея — в зоне, куда не дотягивались камеры видеонаблюдения.
В операции участвовали четверо. Двое поднялись по подъемнику, прорезали стекло балкона болгарками и проникли внутрь, где вскрыли витрины с экспонатами. Двое других ждали внизу со скутерами. Однако сигнализация сработала, и спустя всего несколько минут преступникам пришлось спешно отступать.
Во время побега они уронили часть экспонатов, бросили грузовик, не успев поджечь его, и оставили на месте канистру с бензином, болгарки, рации и другие вещи. Ограбление длилось около семи минут.
Следователи собрали на месте более 150 улик — отпечатков, ДНК и предметов. Профессор криминологии Никос Пассас назвал действия преступников «поразительно небрежными».
Полиция задержала трёх из четырёх участников нападения — среди них алжирец и француз. Один из них пытался покинуть Францию через аэропорт Шарль-де-Голль, что, по мнению экспертов, говорит о его неопытности. Ещё одного участника ищут, а также проверяют возможную причастность четырёх человек, владевших информацией о планах ограбления.
