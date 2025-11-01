Раскрыто, что ограбившие Лувр оставили десятки улик и выронили часть добычи

Расследование показало, что подготовка началась 10 октября — тогда преступники встретились с владельцем грузовика с подъемником в городке Louvres, недалеко от Парижа. Они убедили его, что им нужен транспорт для грузовых работ, но позже просто угнали машину. 19 октября утром грабители прибыли к Лувру, припарковав грузовик под балконом музея — в зоне, куда не дотягивались камеры видеонаблюдения.