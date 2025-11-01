Хабаровский следком разоблачил директора, купившего субсидию за 3,5 млн

Хабаровские следователи направили в суд уголовное дело в отношении 56-летнего директора предприятия из Биробиджана, — сообщает Хабаровский следком.
По данным следствия, мужчина передал начальнику Департамента строительства и ЖКХ правительства Еврейской автономной области 3,5 миллиона рублей.
Взятка предназначалась за ускоренное оформление документов на получение субсидии, компенсирующей убытки от ограничения роста тарифов на коммунальные услуги. Материалы для возбуждения уголовного дела поступили из УФСБ России по ЕАО.
Следственный комитет по Хабаровскому краю и ЕАО собрал достаточные доказательства, и дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд. Тем временем уголовное дело в отношении самого чиновника находится на рассмотрении.