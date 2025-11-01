Ричмонд
Сенатор попала под суд за слежку и шантаж бывшей помощницы секс-видео

В США сенатор штата Мэриленд Далья Аттар оказалась в центре громкого скандала.

В США сенатор штата Мэриленд Далья Аттар оказалась в центре громкого скандала. 35-летнего политика обвиняют в организации тайной съемки своей бывшей подчинённой и шантаже. Об этом сообщает People.

По данным следствия, в 2022 году Аттар вместе со своим братом Джозефом и полицейским из Балтимора Калманом Финкельштейном установили слежку за женщиной, ранее работавшей её советницей. В доме родственника полицейского они спрятали камеры в датчики дыма и записали несколько часов интимных сцен с участием советницы и женатого мужчины.

После этого брат сенатора начал шантажировать любовника женщины, требуя, чтобы тот убедил её не выступать против переизбрания Аттар. В переписке Джозеф прямо писал, что нужно заставить женщину «оставить Далью в покое и не вмешиваться в выборы».

24 октября Аттар и её сообщникам предъявили официальные обвинения. Сенатор не признала вину и заявила, что обвинение не располагает серьёзными доказательствами. В письме в редакцию People она подчеркнула, что всегда занималась политикой ради помощи людям и уверена, что «справедливость восторжествует».

