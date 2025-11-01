Сенатор попала под суд за слежку и шантаж бывшей помощницы секс-видео

По данным следствия, в 2022 году Аттар вместе со своим братом Джозефом и полицейским из Балтимора Калманом Финкельштейном установили слежку за женщиной, ранее работавшей её советницей. В доме родственника полицейского они спрятали камеры в датчики дыма и записали несколько часов интимных сцен с участием советницы и женатого мужчины.