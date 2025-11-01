Генпрокурор попросил Госдуму снять неприкосновенность с депутата Вороновского

Депутат Государственной думы Анатолий Вороновский, которого Генпрокуратура предложила лишить неприкосновенности, в пятницу, 31 октября, заявил, что находится в России и «никуда не прячется». Он выразил желание получить разъяснения по ситуации и отметил, что не понимает, в чем его обвиняют.