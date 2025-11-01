Генпрокурор попросил Госдуму снять неприкосновенность с депутата Вороновского

Генеральный прокурор России Александр Гуцан направил в Государственную думу представление о снятии депутатской неприкосновенности с Анатолия Вороновского. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Представление было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину и в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для предварительного рассмотрения.
Причины, по которым Генпрокуратура запросила лишение депутата Вороновского неприкосновенности, пока не уточняются. Анатолий Вороновский был избран депутатом Государственной думы по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, говорится в сообщении.
Депутат Государственной думы Анатолий Вороновский, которого Генпрокуратура предложила лишить неприкосновенности, в пятницу, 31 октября, заявил, что находится в России и «никуда не прячется». Он выразил желание получить разъяснения по ситуации и отметил, что не понимает, в чем его обвиняют.