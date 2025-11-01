Ограбившие российского ювелира граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину

Правоохранители установили круг знакомых беглецов и вышли еще на двух участников преступления. Спустя два года полиция задержала сбежавшего гражданина Молдавии, но не отмечается, где именно. При этом дело в отношении гражданина Румынии суд рассмотрел заочно, поскольку осужденный скрылся за пределами РФ и находится в розыске.